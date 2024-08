Roglic komt met opvallende conclusie nadat hij tijd terug pakt op O'Conner

Primoz Roglic heeft een goede zaak gedaan in de Vuelta. Hij pakte bijna een minuut tijd terug op rode trui Ben O'Conner.

Primoz Roglic heeft de achtste etappe van de Vuelta gewonnen. De Sloveen van Red Bull-BORA-hansgrohe sprintte naar de overwinning en pakte ook nog eens wat tijd terug in het klassement.

“Ik had niet verwacht dat ik voor de ritzege zou strijden”, klonk het in het flashinterview. “Het was sowieso erg zwaar en bovendien erg warm. Maar op het einde van de rit was de mogelijkheid er ineens. Die greep ik natuurlijk met beide handen aan.”

Roglic werd ook geholpen door wat Israel-Premier Tech deed voor Michael Woods. “Ik snapte hen wel. Wij wilden op zich wel helpen, maar één jongen (Riley Sheehan, red.) deed écht veel. Wij hoefden dus nog geen handje toe te steken. Dat was het dan voor ons.”

De slotklim leek Roglic wel op het lijf geschreven en dat liet hij ook helemaal zien. “Best wel, ja. Maar ik wil er sowieso voor gaan, of het nu op of af gaat. Ik had ook wel een beetje geluk dat ik goede benen had in deze hitte.”

Richting het eindklassement blijft Roglic nog altijd heel erg voorzichtig. “Of ik blij ben met mijn geboekte tijdwinst? Uiteraard, maar we moeten niet te voorbarig worden. Misschien verlies ik de volgende keer wel tijd.”