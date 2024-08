Moet hij dat wel doen? Leider Ben O'Connor daagt concurrentie in de Vuelta uit

De Australiër Ben O'Connor heeft op de eerste rustdag de rode trui stevig in handen in de Vuelta. Hij heeft bijna vier minuten voorsprong op eerste achtervolger Primoz Roglic en voelt weinig druk.

Net als Sepp Kuss vorig jaar greep Ben O'Connor de macht in de zesde etappe van de Vuelta. De Australiër verloor zaterdag wel een minuut, maar heeft nog steeds bijna vier minuten voorsprong op Primoz Roglic.

"Ik dacht nooit dat ik de rode trui zou dragen, dus ik voel niet echt druk. Sommige renners krijgen nooit de kans om die trui te dragen. Ik geniet er dus van", zei O'Connor op zijn digitale persconferentie op de rustdag.

O'Connor kijkt naar concurrentie in Vuelta

Zondag tankte O'Connor nog vertrouwen, want hij liep zelfs nog wat uit dankzij vier bonificatieseconden. De Australiër legt de druk dan ook bij zijn concurrenten, die hun achterstand moeten goedmaken.

"Het is nu aan de anderen om iets te proberen, niet meer aan mij. Zij zullen waarschijnlijk wat spijt hebben dat ze mij die voorsprong gegeven hebben. Al zal dat wel pas in Madrid duidelijk worden."

Eind dit jaar verlaat O'Connor Decathlon-AG2R voor Jayco-AlUla. Vertrekt de Australiër door de grote poort bij de Franse ploeg? Mijn zege in de Tour (in 2021, nvdr.) was mooi. Maar dit is wel het hoogtepunt. Het is de kers op de taart."