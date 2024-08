🎥 "Dit is extra speciaal": zoontje Georges heeft bijzondere vraag voor papa Wout na zijn derde zege in de Vuelta

Wout van Aert heeft zijn derde overwinning beet in de Vuelta. Die zege kon hij met zijn familie vieren en daar was onze landgenoot heel erg blij mee.

Meteen toen Wout van Aert zijn derde etappezege beet had werd hij na de finish opgewacht door zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome.

Kleine Georges had meteen een vraag voor zijn papa. “Wat was je aan het doen op het einde?”, vroeg hij over Wout van Aert die zijn drie vingers in de lucht stak.

Jerome kreeg meteen de veel te grote koersbril van papa opgezet. De twee spruiten mochten met Van Aert ook mee voor de podiumceremonie.

“Het gebeurt niet vaak dat ik win wanneer ze erbij zijn. Dat maakt deze zege dus extra speciaal”, zei Van Aert in het flashinterview.

Ook bij de cooling down en tijdens de eerste interviews was Georges alom tegenwoordig. “Het was absoluut mijn bedoeling om in de vlucht te zitten, maar op de eerste klim had ik het wel heel moeilijk. Ik had het bijna zelfs opgegeven, maar vlak voor de top heb ik nog een keer alles gegeven.”

Dat Van Aert plots ook mee op kop van het bergklassement staat, daar had hij niet op gerekend. “Maar van het bergklassement maak ik zeker geen doel”, verzekerde Van Aert. “Het is gewoon echt toeval. Als je met vijf in de vlucht zit, neem je logischerwijs heel wat punten af van de rest.”