Bondscoach gaat tegen eigen visie in en komt terug op belofte aan Philipsen: "Het was aan mij om dat uit te leggen"

Beloftes inlossen is soms moeilijker dan gedacht, heeft ook de bondscoach ondervonden. Philipsen werd eerst verteld dat er ruimte was voor één sprinter in de EK-selectie. Hij mag mee naar het EK, maar Tim Merlier ook.

Sven Vanthourenhout heeft alle knopen doorgehakt. De moeilijkste keuze was het selecteren van Tim Merlier. "Ik durf dat zeggen: in mijn visie is maar plaats voor één topsprinter in mijn selectie. Voor het EK zat ik met Jasper Philipsen in mijn hoofd. Maar ik heb mijn mening moeten bijstellen", erkent de bondscoach bij HLN.

De sterke prestaties van Merlier deden de bondscoach overstag gaan. "Hij heeft zich in de selectie gereden. Ik moet renners kunnen vertellen waarom ze er niet bij zijn. Dat kan van alles zijn: een rol die niet bij hen past, een parcours dat hen niet ligt, fysiek niet klaar zijn, niet passen in de groep... Bij Tim had ik geen enkel argument."

Vanthourenhout stelt principes bij

Er zat dus maar één ding op. "Dus heb ik mijn visie bijgesteld. Dat is moeilijk voor mij, mijn eigen principes bijsturen, dat geef ik gerust toe, maar op deze manier is het fair." Het is nog maar de vraag of die eerlijkheid ook zal renderen in het best mogelijke resultaat, met al die aanwezige snelle mannen in het kamp van de Belgen.

Er was eerst richting Philipsen gecommuniceerd dat er voor een ander plan gegaan zou worden. "Ik had Jasper gezegd dat er plaats was voor één sprinter, maar daar ben ik dus op terug moeten komen. Ik ben bij hem geweest om te vertellen dat ik Tim erbij neem. Hij was akkoord, maar het was aan mij om dat duidelijk uit te leggen."

Extra denkwerk voor bondscoach

Vanthourenhout kan ook niet anders dan toegeven dat dit één van de moeilijkste selecties is geweest in zijn loopbaan als Belgisch bondscoach. "Deze selectie heeft extra denkwerk gekost."