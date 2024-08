In zijn beste vorm ooit in de Vuelta? Wout van Aert spreekt klare taal

Wout van Aert pakte dinsdag stevig uit in de Vuelta met een derde overwinning vanuit de vlucht. Hij lijkt stilaan zijn beste niveau te hebben teruggevonden, maar de beste Van Aert is het nog niet.

Wout van Aert wilde in 2024 scoren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest hij schema volledig omgooien. Ook de Giro moest hij aan zich voorbij laten gaan.

In de Tour was Van Aert nog wisselvallig, maar hij eindigde wel zeven keer in de top tien. Winnen lukte niet, waardoor hij met een ritzege in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne op twee zeges bleef steken.

Van Aert nog beter in Tour 2022

In de Vuelta lukt winnen wel opnieuw voor Van Aert. Al drie keer mocht hij zegevieren, niemand doet beter in deze Vuelta. Van Aert maakt veel indruk, maar toch haalt hij zeker nog niet zijn beste niveau.

"Ik ben zeker niet zo goed als toen", verwijst Van Aert bij Het Nieuwsblad naar de Tour de France van 2022 waar hij aan de haal ging met drie etappes en de groene trui. "In de Tour van 2022 was ik veel constanter."

"Met de benen van toen zou ik bijvoorbeeld zondag veel verder zijn gekomen in die zware bergrit. Het gaat heel goed en ik heb zeker veel betere benen dan een tijdje geleden. Ik heb het gevoel dat alles weer in z’n plooi aan het vallen is, dat ik in dit soort zware ritten weer kan winnen. Dat is heel mooi."