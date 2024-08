Belgisch kampioen Tim Wellens schrikt van tijdrit in Renewi Tour

Belgisch kampioen tijdrijden Tim Wellens werd vierde in de tijdrit van de Renewi Tour. Dat was achteraf toch wel even schrikken.

Alec Segaert heeft in Tessenderlo de tijdrit in de Renewi Tour gewonnen. De West-Vlaming reed een heel snelle tijd bij elkaar en is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Tim Wellens, vorig jaar de eindwinnaar in de Renewi Tour en Belgisch kampioen tijdrijden, moest toch eventjes slikken. Hij werd vierde en verloor zestien seconden. Toch is hij tevreden. “Absoluut. De benen draaiden goed. Misschien een beetje minder dan twee weken geleden in Polen. Maar ik ben tevreden met mijn tijdrit”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Hij keek op van de prestatie van de winnaar. “Segaert moet zeer sterk geweest zijn vandaag. Hij rijdt zestien seconden van me weg terwijl ik erg goede wattages laat noteren. Hij moet erg aerodynamisch voor de dag zijn gekomen.” Wellens mikt echter vooral op een nieuwe eindzege. “Nu goed, ik klim naar de vierde plaats in de stand en de achterstand biedt perspectieven met het oog op de zware slotrit van zondag. Ik hoop dat mijn concurrenten voor het eindklassement er zondag wat doorzakken en ikzelf een goede dag heb.”