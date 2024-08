Van Aert geeft zijn ongezouten mening over incident met Carapaz

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Vueltakaravaan trekt vandaag weer de bergen in. Geen spek voor de bek van Wout van Aert dus.

Wout van Aert was vandaag vrij ontspannen bij de start van de kortste rit in deze Vuelta. Er moet amper 137 kilometer gekoerst worden, maar de finish ligt wel op 1500 meter.

“'t Is met een aankomst boven vandaag hé”, zegt Van Aert aan Het Laatste Nieuws. “Niet de allerzwaarste, maar wel een stevige klim. Ik wil wel m'n kans wagen in de tussensprint voor wat extra punten, maar normaal gezien is dit een rit voor de klassementsrenners.”

In het peloton is er veel te doen over het incident van woensdag met Carapaz. Die kwam ten val en zei dat de weg versperd werd door Decathlon AG2R La Mondiale. Die werden bestraft met een resem gele kaarten.

“Het was een smalle baan”, weet Van Aert te vertellen. “Als een team tevreden is met een ontsnapping en ze zitten met een aantal renners voorin, dan is het toegestaan om naast mekaar te rijden.”

“Volgens mij was het gewoon een ongeluk, die valpartij van Carapaz. Hij ging van de weg af, maar toen hij er weer op wou crashte hij. Het is pas fout als je echt bewust in iemand z'n weg gaat rijden om die renner tegen te houden. Naast elkaar rijden is deel van wielrennen.”