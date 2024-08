"Veel kritiek op Frank Vandenbroucke, ook van Karl Vannieuwkerke, maar enkele weken later hun woorden teruggenomen"

Maandagavond werd in de Westhoek de Belcanto Classic gereden. Het was voor Frank Vandenbroucke zijn laatste overwinning.

In Heuvelland houden ze de herinnering aan Frank Vandenbroucke levendig. In 2009 won hij er zijn laatste koers. In oktober van dat jaar overleed hij in Senegal.

Op het parcours van de Belcanto Classic zit er aan de Sulferberg een bocht die de naam Tournée VDB kreeg. Daar staat tijdens de koers altijd een massa volk te kijken.

Onder hen ook de mama Chantal en papa Jean-Jacques van Frank Vandenbroucke, met een eerbetoon aan hun zoon. In zijn laatste overwinning in 2009 demarreerde hij op de Sulferberg naar de zege.

“Hier zagen we onze zoon voor het laatst schitteren, intussen 15 jaar geleden”, vertelt Chantal aan de Krant van West-Vlaanderen. “Elk jaar komen we naar deze bocht, de Tournée VDB, die onze zoon eert. Het mag duidelijk zijn: onze Frank wordt niet vergeten, dat is mooi.”

De organisatie is nog altijd trots op Vandenbroucke. Dat laat ook Peter Farazijn, ooit luitenant van Vandenbroucke weten. “Ik was er ook bij toen hij hier won: ik heb hem afgezet aan de voet van de Sulferberg”, klinkt het.

“Ach, Frank was toen al lang niet meer de coureur die hij ooit was. Hij wou per se nog eens winnen, maar daar kwam veel kritiek op, onder meer van Karl Vannieuwkerke. Enkele weken later is hij overleden in Senegal en dan hebben velen hun woorden teruggenomen.”