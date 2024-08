De situatie: sterke Primoz Roglic ruikt bloed en een vierde Vueltazege, hoofd van de leider op het klapblok

Primoz Roglic lijkt zich steeds beter in zijn sas te voelen in de Vuelta. De leider is tot op heden nog altijd Ben O'Connor, maar hoe lang kan dat nog zo blijven?

De ruime marge die Ben O'Connor bij zijn ritzege bij mekaar fietst zette vele favorieten te kijk: was het niet kwalijk om hem zo te onderschatten? Primoz Roglic lijkt alleszins wel in staat om de achterstand nog helemaal goed te maken. O'Connor laat in het hooggebergte een wisselende indruk na. Sommige dagen klampt hij aan, maar op andere dagen kan hij ferm in het verlies staan. En dan slaat Roglic toe.

De Sloveen is zelf nog op de hoede voor de rugblessure die hij opliep in de Tour, maar daar lijkt hij steeds minder last van te hebben. In de etappes waarin O'Connor moet lossen, is Roglic immers vaak de beste klimmer in de Vuelta. In de dertiende rit was dat zodanig het geval dat hij bijna 2 minuten van zijn achterstand afknabbelde. In het klassement is het verschil tussen beiden nu minder dan 2 minuten.

Roglic kan weldra overnemen

Dan weet je dat een wissel van de macht er zit aan te komen. Die laatste 1'21" moet wel degelijk nog dichtgereden worden. Met het zware klimwerk dat er nog zit aan te komen, moet dat zeker liggen. Dan heeft Roglic misschien wel het moeilijkste gedaan. Als zijn motor eenmaal op gang komt, lijken ook de andere klimmers hem weinig in de weg te kunnen leggen. Mas en Carapaz komen op dat vlak tekort.

Het ziet er momenteel dus uitstekend uit voor de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe, maar voorbehoud is aan de orde. In een grote ronde kan het nog tot allerlei wendingen komen, zeker in de laatste week. Roglic is natuurlijk geen rookie die nog maar pas komt kijken. Hij weet exact hoe hij deze wedstrijd moet aanpakken en wat er voor nodig is om de Vuelta op zijn palmares te schrijven.

Roglic vs O'Connor en Mas

De strijd om de rode trui barst dus verder los tussen hem, O'Connor, Mas, Carapaz en eventueel Landa. Dit is de stand van zaken in het algemeen klassement:

1. Ben O'Connor

2. Primoz Roglic 1'21"

3. Enric Mas 3'01"

4. Richard Carapaz 3'13"

5. Mikel Landa 3'20"