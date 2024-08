"Tegen Wout is dat altijd geweldig": Groves lacht in zijn vuistje

Kaden Groves en niet Wout van Aert won de etappe van zaterdag in de Vuelta a Espana. De renner van Alpecin - Deceuninck moest daarvoor wel tot het absolute gaatje gaan.

Iedereen had misschien wel verwacht dat Wout van Aert de ritzege zou pakken, maar het werd uiteindelijk toch een nieuwe ritzege Kaden Groves. En die was daar dan ook enorm tevreden mee.

"Dat voelt heel goed. Een sprint man-tegen-man met Wout is altijd geweldig", reageerde hij in het flashinterview dat werd genotuleerd door Sporza.

© photonews

"In de wielen voelde ik me redelijk oké op de klim. Wanneer er aanvallen zouden komen, was het wel lastiger geworden. Gelukkig zorgde Visma-Lease a Bike voor een strak tempo en kwamen ook mijn ploegmaats er goed over."

Ze deden het geweldig

"Zij deden het geweldig. De lead-out van Edward Planckaert was heel goed, net als in Sevilla. Nu aarzelde ik niet en reed ik volgens mij een goede sprint."

"Het voelde wat aan als een drag race, maar het was goed genoeg om Wout te verslaan", aldus nog de ritwinnaar van de dag. Die mag op die manier alweer een ritzege bijschrijven in de Vuelta - al zijn zesde in totaal.