De gouden zaak(?) van Wout van Aert richting twee klassementen: hoe staat het er allemaal voor op dit moment

Er zijn nog veel punten te verdienen voor de groene trui én voor het bolletjesklassement. Toch is het heel knap dat Wout van Aert op dit moment nog steeds heel ruim leider is in beide klassementen. Hoe is de situatie met nog een dikke week voor de boeg?

Om te beginnen is er natuurlijk het algemeen klassement. Daar moest Primoz Roglic door een lekke band op zo'n dertien kilometer van het einde even vrezen voor tijdsverlies, maar alles liep goed af. Ben O'Connor is nog steeds de leider in de race, maar zag de voorbije week zijn voorsprong verkleinen tot nog amper 1 minuut en 21 seconden. Mas is derde op drie minuten, kort op de hielen gezeten door Carapaz en Landa. © photonews Voor het puntenklassement is het dan minder spannend. Ondanks de nieuwe ritzege voor Kaden Groves blijft hij op liefst 109 punten hangen van Wout van Aert - dat lijkt nu al een zekerheid te worden. Nog veel bergpunten te verdienen Tejada, Bittner, Castrillo en de rest staan nu al op onoverbrugbare afstanden. In het bergklassement is dat anders, want daar zij er - te beginnen zondag en dinsdag - nog veel punten te pakken. Wout van Aert heeft nu 46 punten, dat is het dubbele van Soler en Vine. Ook Yates (22) en Roglic (18) mogen zeker nog niet vergeten worden. Toch is het knap dat WvA volop meespeelt voor twee prijzen.