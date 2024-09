Knappe koninginnenrit: dubbel Belgisch succes in Renewi Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De slotetappe in de Renewi Tour heeft voor het nodige vuurwerk gezorgd. Het verhaal eindigde ook met een dubbel Belgisch succes.

Een pittige slotetappe moest uitsluitsel brengen over wie de Renewi Tour op zijn naam schreef. Tim Wellens zorgde op de laatste beklimming van de Muur voor de afscheiding.

Uiteindelijk ging Wellens met Arnaud De Lie naar de finish. De vinnige Waal haalde het zoals verwacht van Wellens voor de dagzege.

Wellens had onderweg al de nodige bonificatieseconden gepakt, waardoor de eindzege in de Renewi Tour toen al duidelijk voor hem was.

Het was voor Wellens maar liefst de vierde keer dat hij de Renewi Tour op zijn naam schreef. De buit verdelen heet dat dan, samen met De Lie.

Alec Segaert, notabene ploegmaat van De Lie, moest in de slotetappe te veel tijd prijsgeven op Wellens om nog aanspraak te kunnen maken op de eindzege.