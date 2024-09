Ontknoping in Renewi Tour: Van der Poel, Wellens of toch maar Segaert?

Vandaag wordt de slotrit in de Renewi Tour gereden. De koninginnenrit wordt in Geraardsbergen afgewerkt.

De vierde rit van zaterdag in de Renewi Tour draaide uit op een massasprint, maar door de wind werd het verrassend genoeg een heel zware etappe. Waaiervorming en een gemiddelde snelheid van 48 kilometer per uur was het gevolg.

“Het was wel pittig, maar we waren altijd in controle”, zegt leider Alec Segaert aan Het Nieuwsblad. “Er stond veel wind, zeker in Oostburg bij de start. Maar dat wisten we op voorhand, we waren goed voorbereid. En toen het effectief in stukken brak waren we ook met vijf man mee.”

Wat extra tijd pakken op de concurrentie zat er echter niet, waardoor het heel erg spannend blijft voor de slotrit van vandaag. Een etappe van meer dan 200 kilometer en 2000 hoogtemeters in de Vlaamse Ardennen, met finish op de Vesten in Geraardsbergen.

Het zal overleven worden, beseft Segaert, die nog 7 seconden bonus heeft op Magnus Sheffield en 16 op Tim Wellens, de winnaar van vorig jaar. Maar ook Mathieu van der Poel zou zijn 36 seconden achterstand wel nog eens kunnen goedmaken.

“Met de concurrenten heb ik nog niet gesproken, het zal vooral zaak zijn om zelf goed genoeg te zijn. Het was eerst focus op zaterdag, maar nu de stand nog altijd hetzelfde is zullen we wel met een plan naar buiten komen.”