Na zijn zware valpartij in de Renewi Tour: update over de blessures van Tim Merlier

Tim Merlier moest na zijn zware valpartij in de Renewi Tour opgeven. De schade lijkt echter wel mee te vallen voor de sprinter van Soudal Quick-Step.

In de eerste rit van de Renewi Tour afgelopen woensdag kwam Tim Merlier zwaar ten val in de sprint. Hij wilde met een jump zijn vierde plaats nog veilig stellen, maar raakte daarbij Dylan Groenewegen, waardoor ze allebei vielen.

Groenewegen brak zijn sleutelbeen en moest opgeven, Merlier kon een dag later wel nog starten in de tijdrit. Dat was meteen zijn laatste wapenfeit in de Renewi Tour, want Merlier gaf er dan toch de brui aan.

Er werden meteen vraagtekens gezet achter de deelname van Merlier op het EK in eigen land op 15 september. Samen met Jasper Philipsen en Wout van Aert is Merlier de kopman op het Europees kampioenschap.

Merlier aan de start in BEMER Cyclassics

De schade zou echter meevallen bij Merlier, want volgens Het Nieuwsblad komt Merlier zondag gewoon aan de start in de BEMER Cyclassics in Hamburg. Daar kan Merlier zich nog één keer testen voor het EK.

Er staan met Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Maxim Van Gils en Tim Wellens nog heel wat toppers aan de start. Op het EK staan Milan en Philipsen ook aan de start.