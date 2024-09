Primoz Roglic reageert klaar en duidelijk op tijdstraf in de Vuelta na fietswissel

Primoz Roglic pakte daags voor de tweede rustdag nog wat tijd terug op leider Ben O'Connnor. Na de finish kreeg de Sloveen wel nog een tijdstraf nadat hij bewust wisselde van fiets.

Kort voor de slotklim van de 15de etappe wisselde Primoz Roglic doelbewust van fiets. Die slotklim had percentages die opliepen tot 24% en Roglic wilde daarvoor een fiets met een kleiner verzet gebruiken.

Die fietswissel rendeerde ook want Roglic liep 38 seconden in op leider Ben O'Connor. Na de etappe kreeg Roglic echter een tijdstraf van 20 seconden omdat hij na zijn fietswissel te lang achter de auto reed.

Roglic reageert op tijdstraf in Vuelta

Daardoor staat Roglic nu op iets meer dan een minuut van O'Connor in plaats van op 43 seconden. "Ik kan er niets aan veranderen", reageerde Roglic een dag later op zijn persconferentie op de tweede rustdag.

"Tuurlijk is dat niet leuk, want dat zijn weer twintig seconden extra die ik moet goedmaken. Of ik ermee akkoord ga of niet, maakt niet uit", ging Roglic verder. Toch blijft Roglic achter zijn beslissing staan om te wisselen.

"Je moet zo'n zaken proberen: soms lukt het, soms niet. Achteraf gezien zou ik het natuurlijk niet opnieuw doen. Maar in de toekomst zullen we zeker nog eens een fietswissel overwegen. Ik heb er ook al positieve resultaten mee geboekt."