Beklijvend Dernycriterium in Wetteren levert paar verrassingen op

Wout van Aert, Peter Sagan, een piepjonge Remco Evenepoel, ... Er stonden al heel wat wereldtoppers aan de start van het Dernycriterium in Wetteren, traditioneel op de eerste maandag van september. En ook de editie 2024 werd er eentje met kleppers en een niet-verrassende eindwinnaar.

Axel Merckx, Iljo Keisse, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Greg Van Avermaet, Luca Paolini, Peter Sagan, ... De erelijst in Wetteren is er ondertussen toch al eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

En ook de editie van 2024 werd een topeditie Met Biniam Girmay is de groene trui uit de Tour de France op post. Hij was dé topfavoriet om op de erelijst te komen, zeker door een aantal opgaves.

Tim Merlier en Fabio Jakobsen vielen in de Renewi-Tour en lieten het Dernycriterium in Wetteren aan zich voorbij gaan. Ook Thibau Nys moest ziek verstek geven.

Een aantal van de invallers deden het echter ook prima. Tiesj Benoot kruidde de laatste race, Sam Welsford won zelfs de eerste race over vijftien ronden.

Girmay met de dubbel

In de tweede race kregen we een spannende sprint waarin publiekslieveling en man van de streek Edward Theuns het nipt haalde, de derde race over twintig ronden werd echter zoals elk jaar dé belangrijkste.

Dankzij de dubbele punten in die laatste race was het uiteindelijk Biniam Girmay die met een zege in rit drie ook meteen het eindklassement pakte.