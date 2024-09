Evenepoel knalt meteen als vanouds: "Ik word altijd geviseerd"

De Lloyds Bank Tour of Britain 2024 is van start gegaan met een pittige etappe, die uiteindelijk wel in een sprint met een grote groep eindigde. Remco Evenepoel was van goudwaarde in een dienende rol en was tevreden achteraf.

Paul Magnier heeft de openingsetappe van de Tour of Britain gewonnen in een massasprint. Daarvoor mag hij zeker en vast ook ploegmaat Remco Evenepoel danken, die samen met Julian Alaphilippe de sprint aantrok. "Het was lastig, ik was ook niet helemaal top. Vanaf er iemand doortrok, begon ik helemaal te verzuren. Maar over het algemeen hou ik hier wel een goed gevoel aan over." "Het is een goed startpunt om voort te werken. De ziekte? Neen, die sluimerde niet meer in mijn lichaam. Ik merkte wel dat ik intensieve trainingen miste. Het gevoel is niet superslecht, maar ik ben al beter geweest." Niets om over te klagen De dubbele Olympische kampioen ging verder bij Sporza: "Er is niets om over te klagen. Het is ook goed dat we vandaag kunnen winnen. De komende dagen zullen we ook de kaart van Magnier trekken." "Ik word altijd geviseerd, dus dat is nu niet anders nu ik Olympisch kampioen ben. Het is wel chique dat ik kan rondrijden met de Olympische accenten op de fiets."