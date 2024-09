Supersterke Remco Evenepoel doet het ook in dienende rol

De Lloyds Bank Tour of Britain 2024 is van start gegaan met een pittige etappe, die uiteindelijk wel in een massasprint eindigde. Remco Evenepoel was van goudwaarde in een dienende rol.

Paul Magnier heeft de openingsetappe van de Tour of Britain gewonnen in een massasprint. Daarvoor mag hij zeker en vast ook ploegmaat Remco Evenepoel danken. Het werd een lange lead-out van The Wolfpack, met Evenepoel én Alaphilippe in de ultieme dienende rol voor Magnier. Die maakte het vervolgens wel knap af, een opsteker voor de jonge Fransman ongetwijfeld. © photonews In de laatste bocht was er nog even oponthoud, met onder meer een val van Ethan Hayter die zo de sprint niet kon rijden. Magnier rondde een hele dag controle van Soudal Quick-Step uiteindelijk af. Magnier rondt het ploegenspel perfect af Paul Magnier pakt ook meteen de eerste leiderstrui in de Tour of Britain. De komende dagen kan Olympisch kampioen Evenepoel misschien wel voor een goed klassement gaan. Al is de Tour of Britain misschien eerder een voorbereiding op het WK in Zürich. Daar wil Remco Evenepoel er staan, de vorm lijkt alvast in orde te zijn. Magnier was de koning te rijk.