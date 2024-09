Ploegleider komt met reactie op blessure Wout van Aert: "Het zag er niet best uit"

Wout van Aert was opnieuw op dreef in de Vuelta a Espana. Op de eerste twee bergen van de dag was hij de snelste in de sprint bergop, waardoor hij weer wat steviger in de bergtrui zat. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Het was in de afdaling van de tweede beklimming de Collada Llomena dat het echter helemaal verkeerd ging. Felix Engelhardt slipte weg in een gevaarlijke bocht, waarop ook Wout van Aert en Isaac del Toro vielen.

De Belg moest met veel pijn in de knie en/of dijbeen uiteindelijk snel opgeven. Ook de dokters konden geen hulp meer bieden en dus moest van Aert worden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is nog geen nieuws gekomen.

© photonews

Ploegleider Grischa Niermann legde uit aan Het Laatste Nieuws dat hij nog niet al te veel nieuws had: “Maar het zag er niet best uit. Ik weet enkel dat Wout naar het ziekenhuis is gebracht."

Nog geen nieuws vanuit de ploeg

"Onze mecanicien is bij Wout gebleven en ook onze ploegdokter is onderweg, verder weten we nog niets. Enkel dat hij op zijn knie gevallen is. Dat hij in de ambulance is gestapt, belooft wel niet veel goeds. Dit is gewoon heel zuur, het blijft tegenzitten voor ons."

Voor Visma - Lease a Bike is het een zoveelste domper op de feestvreugd. Wout van Aert was op weg naar zeker één en misschien zelfs twee truien in de Vuelta, maar nu staat de rest van het seizoen mogelijk op de helling.