Totale verwarring: O'Connor is te laat op podium en krijgt boete

Ben O'Connor is nog steeds leider in het algemeen klassement in de Vuelta a Espana. Even leek hij dat wel te zijn vergeten, want hij was niet tijdig op de podiumceremonie.

Ben O'Connor is met nog vijf dagen te gaan in deze Vuelta a Espana 2024 nog steeds leider in het algemeen klassement. Veel overschot heeft hij echter niet meer, want de kloof in het klassement is nog amper vijf seconden.

Eerst leek het erop dat O'Connor mogelijk niet wist dat hij nog steeds leider was en dat hij daarom de podiumceremonie aan zich zou hebben laten voorbijgaan.

© photonews

Achteraf bleek het over een ander euvel te gaan. Hij wist wel degelijk dat hij naar het podium moest, maar had zich van locatie vergist.

A bit more clarity: O’ Connor says he DID know he had kept jersey but thought podium presentation was 15km & not 500 metres from Covadonga summit, hence descended all the way (& then had to be driven back up). He wasn’t thrilled. https://t.co/gNH5K9WnyS — Daniel Friebe (@friebos) September 3, 2024

En dus was hij (veel) te laat op de juiste locatie, kreeg hij alsnog een rode trui. En ook een boete van de organisatie van de Vuelta a Espana omdat hij de hele ceremonie in de war had gestuurd.

O'Connor dacht dat de podiumceremonie aan de voet van de slotklim was en moest uiteindelijk met een auto opnieuw helemaal naar boven worden gereden. Zelf was hij daar ook niet mee opgezet, en al helemaal niet met de boete.