Renner die valpartij veroorzaakte reageert voor het eerst op opgave Wout van Aert

In de afdaling van de Collada Llomena ging het mis voor Wout van Aert. Net voor hem viel de Duitser Felix Engelhardt, Van Aert kon geen kant meer op en ging ook uit de bocht. Hij knalde met zijn rechterflank op een rotswand.

Van Aert probeerde nog te fietsen, maar dat ging duidelijk niet meer. Hij zette zich in de kofferbak van de ploegwagen van Visma-Lease a Bike. Uiteindelijk werd Van Aert afgevoerd naar het ziekenhuis van Santander.

Engelhardt kon de etappe wel uitrijden en ging woensdag ook nog van start in de 17de etappe. Voor aanvang van de etappe kwam de Duitser nog eens terug op de valpartij die Van Aert tot een opgave dwong.

"De weg in het begin van de afdaling was veel gladder. Ik kwam redelijk goed weg. Ik vind het echt erg voor Wout dat hij moest opgeven door zijn blessures. Maar het was een erg ongelukkige val", zei Engelhardt.

Drie jaar geleden werd er in de Vuelta in dezelfde bocht ook al zwaar gevallen. Onder meer Aleksandr Vlasov en rode trui Odd Christian Eiking gingen toen tegen de grond.

I'm fairly certain Van Aert crashed in the same corner as Eiking and Vlasov in 2021. #LaVuelta24 https://t.co/w5rXCPbHLm