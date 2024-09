🎥 Belg van Alpecin-Deceuninck krijgt gele kaart... omdat hij blij is dat Groves wint

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Kaden Groves won de zeventiende etappe in de Vuelta. Achteraf kreeg Edward Planckaert een gele kaart, omdat hij blij was met de zege van zijn ploegmaat.

“Ongepast gedrag dat anderen in gevaar brengt”, zo liet de wedstrijdjury na afloop van de ritwinst van Kaden Groves in de Vuelta woensdagavond weten.

Een gele kaart en 200 Zwitserse frank boete voor Edward Planckaert. Onze landgenoot had tijdens de laatste 100 meter richting finish zijn hand opgestoken omdat hij blij was dat zijn ploegmaat de ritoverwinning pakte.

Planckaert had de lead-out verzorgd in Santander en was duidelijk blij met de zege van Groves, maar dat stelde de wedstrijdjury niet op prijs.

De West-Vlaming zou Victor Campenaerts met zijn zegegebaar gehinderd hebben tijdens het sprinten. Het filmpje kan je hieronder bekijken.

Het leverde Planckaert een gele kaart op, al hebben die in de testfase van de UCI geen enkele waarde. Pas vanaf 2025 zal dit wel tot straffen kunnen leiden.