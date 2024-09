Probleem voor het WK? Remco Evenepoel reageert op uitvallen van Wout van Aert

Wout van Aert komt in 2024 niet meer in actie en moet dan ook het WK in Zürich laten schieten. Remco Evenepoel ziet zo een sterke ploegmaat uitvallen en leeft mee met Van Aert.

Op het WK in Zürich zouden Remco Evenepoel en Wout van Aert de twee kopmannen worden. Wellicht opnieuw in dezelfde rolverdeling zoals op de Spelen, waarbij Van Aert vooral concurrenten van Evenepoel moest counteren. Van Aert kon echter ook zelf met ambitie naar Zwitserland trekken, want hij klom in de Vuelta alsmaar beter. Maar het mocht dus niet zijn voor Van Aert, die door een knieblessure een streep moet trekken onder zijn seizoen. Evenepoel over Van Aert Voor Remco Evenepoel komt de beslissing van Van Aert niet als een verrassing. "Dit was wel ergens te verwachten als je zijn wonde zag. Een knie is altijd delicaat. Wout is professioneel genoeg om de juiste beslissing te maken", zegt hij bij HLN. Van Aert zal dus wel vervangen moeten worden in de selectie voor het WK. En de nadruk zal nog wat meer op Evenepoel komen te liggen. Al denkt Evenepoel wel dat Van Aert vervangen kan worden. "We hebben andere mannen die de rol van Wout kunnen overnemen. Ik denk spontaan aan Maxim Van Gils, die een erg sterk seizoen rijdt. Ik heb Wout nog geen berichtje gestuurd, maar dat komt snel in orde."