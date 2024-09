Zorgt Mathieu van der Poel voor een stunt van formaat? "Waarom niet?"

Mathieu van der Poel verdedigt op 29 september zijn regenboogtrui in Zürich. De titelverdediger is echter niet de grootste favoriet in Zwitserland.

Vorig jaar werd Mathieu van der Poel op een indrukwekkende manier voor het eerst wereldkampioen op de weg. Op zo'n 22 kilometer van de streep reed de Nederlander weg van Van Aert, Pogacar en Pedersen.

Zijn wereldtitel verlengen zal echter een moeilijke opdracht worden. Het parcours in Zürich is 273,9 kilometer lang en telt zo'n 4300 hoogtemeters. Dat is vergelijken met het parcours van Luik-Bastenaken-Luik.

Van der Poel wereldkampioen in Zürich?

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn dan ook de topfavorieten voor de regenboogtrui, maar Nederlands bondscoach Koos Moerenhout blijft ook geloven in de kansen van Mathieu van der Poel.

"Ik hoor overal dat het WK te zwaar is voor Mathieu, maar ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen", zegt hij bij Algemeen Dagblad. Moerenhout is het parcours in Zwitserland gaan verkennen en weet waarover hij spreekt.

"Natuurlijk is het een lastig parcours en natuurlijk is wereldkampioen worden moeilijk. En het parcours vorig jaar in Glasgow was Mathieu zeker meer op het lijf geschreven. In Zwitserland zijn er een aantal langere beklimmingen, maar niet op het lokale parcours van zeven rondjes in en rond Zürich."