Daar is de machtswissel! Roglic rondt magistrale coup van Red Bull perfect af en zit weer op zijn Vuelta-troon

De verwachte machtswissel is er gekomen in de negentiende rit van de Vuelta. Voor Primoz Roglic was het de ideale gelegenheid om de rode trui over te nemen en dat deed hij dan ook. De Sloveen zit op schema om voor de vierde keer de Vuelta te winnen.

Dit zou de laatste dag van Ben O'Connor in de rode trui worden, was vooraf de algemene teneur. Vooral vanwege de zware slotklim aan het einde. De aanloop daarnaartoe viel nogal mee. Er waren wel verschillende aanvalspogingen nodig om de ontsnapping van de dag op gang te brengen. Belgen Vito Braet en Edward Planckaert slaagden er wel in om dat te doen.

Hun metgezellen luisterden naar de namen Miholjevic, Del Toro en Petilli. Er kwam nog een tegenaanval van Sepulveda. De Argentijn was veroordeeld tot een chasse patate. Voorts was de valpartij van Vine één van de wapenfeiten uit het eerste wedstrijddeel. Op de Puerto de Pradilla was het voor een eerste keer alle hens aan dek.

Belg Vito Braet valt vooraan weg

Toch voor zij die het moeilijk hadden. Landa was daar na zijn offday van gisteren in eerste instantie ook bij, maar zou op de slotklim verrassend genoeg beter standhouden. Wie vooraan de aansluiting niet kon behouden, was Vito Braet. Plots was er van hem geen spoor meer, waardoor de kopgroep met zijn vieren de finale moest aanvatten.

Nadat Planckaert aan een tussensprint de volle buit pakte, ging Miholjevic solo. Aan de voet van de bevreesde Alto de Moncalvillo was ook de Kroaat gegrepen. Red Bull-BORA-hansgrohe ontwikkelde een hels tempo en bereidde zo een aanval van Roglic voor. Die moest er niet eens komen om het verschil te maken. Nadat Carapaz moest passen, was Roglic zo met zijn ploegmaat Vlasov ineens voorop.

Roglic solo in laatste 5 kilometer

Dat was ook mede te danken aan het werk van Martinez. Het was voor Vlasov dan nog het volle pond geven, tot het moment aanbrak voor Roglic om alleen te gaan. Op 5 kilometer van de finish was het zover. Mas kende ook nog een begenadigd moment en liet zijn concurrenten evenzeer achter. Hij naderde zelfs even op Roglic, maar moest richting het einde toch weer een hoop toegeven.

De vierde eindzege van Roglic staat zo toch min of meer in de sterren geschreven. Hij is in elk geval de nieuwe leider in de Vuelta na zijn ritzege op de Alto de Moncalvillo. Mas plafonneerde en zag Gaudu en Skjelmose nog naar plaatsen 2 en 3 kliimmen in de rituitslag.