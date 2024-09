Bondscoach windt er geen doekjes om en zegt precies hoezeer Belgische kansen lijden onder uitvallen Van Aert

De Belgische kansen op succes in de kampioenschappen slinken door het uitvallen van Van Aert. Die stevige boodschap verkondigt de bondscoach aan de wielernatie.

Sven Vanthourenhout staat tijdens zijn mediaronde na het slechte nieuws voor Wout van Aert ook VTM te woord. "Je ontneemt quasi altijd 50% van je winstkansen als je Wout van Aert niet kan opstellen", windt Vanthourenhout er geen doekjes om. "Omdat hij meestal naast iemand staat die ook favoriet is. Je moet daar realistisch in zijn."

Realisme troef dus bij de bondscoach, maar die wil ook wel benadrukken dat België als ploeg niet zomaar zal wegvallen. "Het is niet zo dat ik geen vertrouwen heb in de andere jongens, integendeel. We hebben een supergoede ploeg. Je kan er ook niet naast kijken dat Wout altijd een belangrijke rol heeft in dat verhaal", is zijn boodschap.

Van Gils WK-schaduwkopman achter Evenepoel

Vanthourenhout had al aangegeven dat hij voor het WK aan Maxim Van Gils dacht als schaduwkopman. "Wout valt nu weg, maar ik weet dat Maxim in goede doen is. Hij is heel hard aan het werken om een zo goed mogelijk niveau te halen op het WK en om daar belangrijk te zijn. Is dat in de vorm van een individuele prestatie, is dat in ondersteuning van Remco? Dat zal blijken."

Voor het EK koos Vanthourenhout dan weer voor Edward Theuns als zogenaamde 'vervanger' van Van Aert, al is dat een term die ze bij Belgian Cycling absoluut niet graag horen. "Ik heb gekozen voor iemand die ervaring heeft in dat werk, en die bij de nationale ploeg al iets heeft bewezen. Het was geen heel moeilijke keuze om Edward op te roepen."

Vanthourenhout nog ambitieus voor EK

Onder het motto 'moeilijk gaat ook' zal België zich voor eigen publiek wel ten volle verweren in de strijd om de EK-medailles. "Niemand anders in het Belgische peloton kan Wout vervangen, maar dat wil niet zeggen dat we minder ambitieus naar het EK trekken. We hebben nog altijd een heel sterke groep en willen het zo goed mogelijk doen."