Gespannen situatie? Vollering roept op tot neutraliteit maar ziet de bui hangen: "Ze zullen wel voor Kopecky gaan"

Het is niet de eerste keer dat ze bij de ploeg van Demi Vollering en Lotte Kopecky met een gespannen situatie te maken krijgen. Dat lijkt nu opnieuw het geval te zijn.

Beide teamgenoten gingen al met open vizier de strijd aan in de koninginnenrit in de Ronde van Romandië. Die was op het lijf van Vollering geschreven, maar Kopecky klampte aan. "Ja, het was toch wel een verrassing dat Lotto er nog bij was. Het was constant stoppen en versnellen. Ik weet dat Lotte die tempowisselingen goed aankan, ze was sterk."

Zo kwam het toch tot een sprint tussen hen beiden, zoals in de Strade Bianche van vorig jaar. "Ik dacht eigenlijk dat ik haar kwijt was in de sprint. Ineens kwam ze toch weer naast me. Ik schrok wel even, maar gelukkig won ik", slaakte Vollering een zucht van opluchting. De Nederlandse, die op een zure manier naast de Tourzege greep, kon een overwinning wel gebruiken.

Vollering vs Kopecky op slotdag in Romandië

Die is er nu wel, maar op mentaal vlak speelt nog één en ander. De eindzege in de Ronde van Romandië staat nog op het spel in de slotrit en het is de vraag hoe de ploeg daar mee omgaat. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Het is natuurlijk een beetje een vreemde situatie, want ik ga weg bij de ploeg." Vollering vreest dat haar vertrek betekent dat SD Worx-Protime niet haar kaart zal trekken.

Lotte Kopecky staat er immers ook nog uitstekend voor en zij rijdt volgend jaar wel nog voor dezelfde ploeg. "Ik hoop dat ze er neutraal in staan. Ik weet het niet, we gaan het morgen zien." In die derde en laatste rit valt inderdaad de beslissing. Vollering werd vervolgens ook nog ingelicht over de exacte situatie in het algemeen klassement.

Kopecky gaat in het klassement aan de leiding, met een voorsprong van twee seconden op Vollering. "Ze zullen dan wel voor Kopecky gaan", ziet Vollering de bui hangen. Laatstgenoemde hielp de leidster nog wel letterlijk in haar gele trui.