Mathieu van der Poel kiest voor beproefde succesformule om uit te kunnen pakken op WK: "Fanclub weer geopend"

Mathieu van der Poel maakt een keuze voor zijn beproefde succesformule. Zo zal het op het WK misschien wel mogelijk zijn om zijn titel te verlengen, hoewel sommige analisten denken dat het parcours voor hem te zwaar is.

In Spanje gaan trainen om zich volop klaar te stomen voor een belangrijk doel. Mathieu van der Poel heeft het al geregeld zo aangepakt. De voorbije winter deed hij dat voor een langere periode en dat heeft hem in het voorjaar geen windeieren gelegd. Zelfs tijdens een crosspauze en later vlak voor Parijs-Roubaix ging hij nog eens terug naar Spanje.

Het heeft ertoe bijgedragen dat de Nederlander als winnaar van twee Monumenten uit het voorjaar kwam. Die trainingen in de Spaanse zon werkt hij ook vaak af aan de zijde van trainingsmaatje Freddy Ovett. Dat heeft hij ook nu weer gedaan in aanloop naar het WK. De bewijzen zijn te vinden op de Instagrampagina van de Australische offroad-renner.

Van der Poel met Ovett aan de Costa Blanca

Op de tonen van Come To Brazil, ook wel Bruninho's Theme Song genoemd, van Bruno Mars heeft Ovett een filmpje gepubliceerd op Instagram met trainingsbeelden van zichzelf en Mathieu van der Poel. Onder de hashtag 'Costablancaboysclub' verklaart Ovett: "De fanpagina is weer officieel geopend." Fans die het op de voet volgen zijn er alvast genoeg.

Op de beelden is dus te zien hoe Van der Poel en Ovett samen op pad gaan. Soms passeren er ook vlakke stukken, maar vaak gaat het toch bergop en op deze stukken neemt Mathieu van der Poel telkens het voortouw. Dat moet ook als Van der Poel voldoende niveau wil halen om de klimmetjes rond Zürich goed te verteren.

Nederlandse WK-selectie rond Van der Poel bekend

Deze week maakte Nederland nog bekend welke ploegmaats Mathieu van der Poel zullen bijstaan op het WK in Zwitserland.