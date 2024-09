Roglic regelt het in zware bergrit perfect ondanks zieke ploegmaats, tevergeefse poging Landa voor Wolfpack

Een laatste zware bergrit scheidde Primoz Roglic nog van het aanvatten van de afsluitende Vuelta-tijdrit in een ideale positie. Enkele van zijn ploegmaats werden ziek, maar Roglic hield goed stand. Dunbar won de rit.

Asgreen was één van de eerste aanvallers van de dag, maar werd samen met metgezel Leijnse nog voor de top van het eerste klimmetje gegrepen. Het was dan aan een volgende groep om het hazenpad te kiezen en daar maakte de Belg Sylvain Moniquet deel van uit. Ook aanwezig vooraan: UAE-renners Vine en Soler. Zij zouden mekaar zonder afspraken bekampen voor de bergtrui.

Het was vooral Vine die de beste zaken deed voor het bergklassement, maar op de Portillo de Lunada kwam Soler wel als eerste boven. Soler ondernam nog een volgende poging om solo te vertrekken. De vele inspanningen kosten wel veel energie bij de Spanjaard. Wanneer Vine als vierde de top van de Puerto de los Tornos bereikte, wist hij dat hij zich zo tot bergkoning kroonde.

Ploegmaats Roglic lossen door ziekte

Ondertussen ging het veel minder goed bij Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van leider Roglic. Martinez, Vlasov en Gamper moesten verrassend vroeg lossen. Vooral bij die eerste twee was dat opvallend, omdat die een dag geleden nog sterk presteerden. Martinez moest zelfs opgeven. Verhalen over een voedselvergiftiging in de ploeg doen de ronde.

Allesbehalve comfortabel voor Roglic. Zolang hij zelf niet ziek is, houdt hij wel de beste kaarten in handen. Soudal Quick-Step maakte in dienst van Landa jacht op de vroege vlucht. Nadat die eraan was voor de moeite, was het Sivakov die in aanloop naar de slotklim Picon Blanco een minuut voorsprong nam op een elitegroep met de favorieten.

Versnellingen Mas nekken Gaudu

Dunbar maakte de sprong op en over Sivakov. De heroplevende Gaudu en Berrade sloegen dan weer een gaatje met de favorietengroep op drie kilometer van het einde. De Fransman liet zijn kompaan ook snel achter. Mas zette in de slotkilometers druk in de strijd om de tweede plaats in het klassement. Dat was er te veel aan voor Gaudu, nog andere renners keerden terug in de achtervolgende groep.

Inclusief Landa, die nog met een sprong van achteruit naar Dunbar toe wilde. De Ier knokte voor zijn krappe voorsprong en hield vol: een knappe tweede ritzege was een feit. Mas en Roglic kwamen als tweede en derde over de meet. Mas nadert zo op O'Connor, maar die behoudt voorlopig zijn tweede plek in het klassement.