Tim Merlier laat zich uit over diskwalificaties en zijn ultieme WK-droom

Tim Merlier heeft er een aantal rare weken opzitten. In de Renewi-Tour viel hij én werd hij ook gediskwalificeerd. Nu kijkt hij met ambities uit naar het EK, omdat het WK ook dit jaar geen zaak voor hem zal worden.

Tim Merlier kijkt alvast met vertrouwen naar het EK in eigen land. "De tactische besprekingen volgen nog, maar ik vermoed dat Philipsen en ik allebei onze eigen sprint mogen rijden. Jasper en ik zullen er alles aan doen om de Belgen trots te maken."

De Belg wil knallen om een duidelijke reden: "Als de kans zich voordoet, zou het leuk zijn om een Europese trui te pakken, want het WK was voorlopig altijd te lastig om geselecteerd te raken."

© photonews

"Ik moet geduld oefenen tot Abu Dhabi 2028. Tegen die tijd kunnen er al jongere en snellere mannen zijn opgestaan. Wie weet?", aldus Merlier in gesprek met Het Nieuwsblad.

Onterechte beslissingen

Ook over de diskwalificatie in de Renewi-Tour had hij nog iets te vertellen. Eerder was er ook nog een diskwalificatie in de Giro d'Italia. “In mijn ogen waren dat twee onterechte beslissingen."

"Meer zeg ik er niet over. Dylan heeft mij daarna een hand gegeven, hij was collegiaal. We hebben nadien nog enkele berichtjes uitgewisseld. Het was een koersincident", gaf de Belgische spurtbom nog aan.