Tim Merlier spreekt over uitvallen Wout van Aert en rivaliteit met co-kopman op EK Jasper Philipsen

Het uitvallen van Wout van Aert bezorgt bondscoach Sven Vanthourenhout bijzonder veel kopzorgen. Voor het EK zorgt het er zelfs voor dat de Belgen plots geen absolute favoriet meer zijn. Maar er is méér dan alleen Wout van Aert.

Met Jasper Philipsen, Tim Merlier en als derde man ook nog Jordi Meeus trekt België met heel wat topsprinters naar het EK in eigen land. De vraag is alleen/vooral of er wel een massasprint komt in de straten van Hasselt.

Tim Merlier kijkt alvast met vertrouwen naar het EK in eigen land. "Zeer pijnlijk wat er met Wout van Aert is gebeurd", aldus ook de sprinter tegen Het Nieuwsblad. Maar de knop moet natuurlijk wel enigszins worden omgedraaid.

© photonews

"Mijn schaafwonden zijn ondertussen geheeld. Ik hoop dat ik vóór Hasselt nog eens kan sprinten. Nee, niet voor het vertrouwen, want ik heb dit jaar al dertien koersen gewonnen. Ik heb Hamburg nodig om koershardheid op te doen", klinkt het over de eigen conditie.

Belgen trots maken

Tim Merlier verwacht geen problemen met Jasper Philipsen richting EK: "Het is niet dat we elkaar heel ons leven vertellen, maar als we in dezelfde koers zitten, houden we altijd wel een korte babbel. Ik heb ook liever meerdere kopmannen."

"Om die reden was een allrounder als Wout ideaal om er in Limburg bij te hebben. De tactische besprekingen volgen nog, maar ik vermoed dat we allebei onze eigen sprint mogen rijden. Jasper en ik zullen er alles aan doen om de Belgen trots te maken."