José De Cauwer lyrisch over Belg: "Ga niet zeggen dat hij tegendraads was, maar ..."

Thomas De Gendt zal zondag zijn laatste rit rijden in een grote ronde in zijn carrière. De 37-jarige Belg is aan zijn laatste maanden bezig in het peloton. Afscheid van een heel atypische renner, toch wel.

José De Cauwer gaat Thomas De Gendt duidelijk missen. Bij Sporza analyseerde hij de vele mooie momenten die de Belg ons heeft gegeven. En ook de manier waarop hij dat steevast deed. Het aanvallen van ver, het tempo van het peloton aanmeten en dan ervoor zorgen dat het peloton zich tegenover hem keer op keer misrekend? Dat was een van de handelsmerken, net als aanvallen wanneer al de rest piepedood zit. "Hij heeft een stempel neergezet: een De Gendtje doen. Dat kunnen niet veel renners", aldus De Cauwer. "Hij had ook een verstandige kijk op de wielersport en heeft dingen gedaan die je niet voor mogelijk achtte." Veel oorlogen overleefd "Dat is zijn stempel waar ik op doel. Hij ging mee in ontsnappingen en maakte het af. Bovendien op opvallende dagen: denk aan de rit naar de Ventoux." Slotsom? "Hij is een atypische renner geweest. Ik zal niet zeggen dat hij tegendraads was, maar hij heeft vooral veel oorlogen overleefd."