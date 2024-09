Victor Campenaerts meer dan twee uur op de hotseat?

Geen Wout van Aert meer in de Vuelta a Espana. En dus gaan de Belgische blikken naar andere Belgen in de Spaanse koers. Wie maakt nog kans op een prijsje in Madrid?

In Madrid staat er nog een tijdrit van om en bij de 25 kilometer op vlakke wegen op het programma. Misschien wel spek voor de bek van Victor Campenaerts.

Die komt door zijn klassement in deze Vuelta a Espana al vrij vroeg in actie. Om 16.54 uur staat hij al op het startpodium voor zijn opdracht tegen de klok.

Tim Naberman is de eerste die in actie komt om 16.29 uur, voor Campenaerts komen ook Asgreen en Affini mogelijk met richttijden. Daarna is de vraag of Campenaerts de snelste tijd heeft neergezet.

Hot seat?

Om daarna mogelijk heel lang op de hotseat te moeten gaan zitten. De grootste concurrent is misschien wel Primoz Roglic, de huidige leider in het algemeen klassement. Die begint echter maar om 19.04 uur aan zijn opdracht.

Campenaerts twee uur in de hotseat? Het is zeker niet ondenkbaar. Of het genoeg zal zijn voor de ritzege zullen we rond half acht weten.