📷 Wielericoon neemt afscheid van het peloton na drie weken plezier in de Vuelta

De profcarrière van Robert Gesink zit erop. De 38-jarige Nederlander zette na de Vuelta een punt achter zijn loopbaan. Hij had het de voorbije drie weken duidelijk naar zijn zin.

“Mijn trainer confronteerde me verleden week met mijn cijfers en waarden. Die bleken uitstekend in orde te zijn, en kwamen zelfs in de buurt van mijn beste jaren. We hebben met Wout drie prachtige ritten gewonnen en een aantal dagen de rode trui gedragen”, vertelt hij op de website van Visma Lease a Bike.

“Ik heb er oprecht van genoten”, gaat Gesink verder. “Natuurlijk wist ik al enige tijd dat dit mijn laatste jaar als prof zou zijn. Daardoor kon ik extra genieten van iedere laatste keer. De laatste keer op trainingskamp, de laatste grote ronde. Het voelt als het perfecte moment om te stoppen.”

Want het liep niet op elk moment in zijn carrière zoals hij het graag had gezien. “In het begin van mijn carrière vormde het najagen van prestaties de leidraad. Uiteindelijk ben ik omgevormd tot een teamplayer. Die metamorfose maakt me erg trots.”

“Ik heb een aantal mooie overwinningen geboekt, fraaie ereplaatsen behaald en in de herfst van mijn carrière met de ploeg viermaal een grote ronde mogen winnen. Ik ga nu genieten van mijn gezin, de vrije tijd en het fietsen in de natuur, en ga verder met de gezonde levensstijl die ik reeds hanteerde. Het was een prachtige carrière, die ik voor geen goud had willen missen.”