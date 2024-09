Zo reageert Roglic op zijn vierde eindoverwinning in de Vuelta

Zondag pakte Primoz Roglic de eindzege in de Vuelta. Het was al de vierde keer dat hij de beste was in Spanje.

Het was niet met overweldigend overwicht, maar Primoz Roglic heeft wel voor de vierde keer de Vuelta op zijn naam geschreven. Een groot succes, zeker na zijn opgave in de Tour.

De Sloveen kon deze zomer in Frankrijk niet verder, nadat hij een gebroken rugwervel opgelopen had. Eigenlijk was die niet hersteld, maar dat weerhield Roglic niet te winnen.

Met vier eindzeges evenaart hij het record van Heras in de Vuelta. “Mede-recordhouder, mooi”, zo klinkt het in het flashinterview. “Vandaag wilde ik het afmaken, maar het was zwaar.”

“Uiteindelijk is alles goed gegaan, dus ik ben blij. We wisten dat Stefan Küng (de winnaar in de slottijdrit, red.) sterk is in zulke vlakke tijdritten, maar ik heb mezelf gemotiveerd om er vol voor te gaan. Ik heb gepusht en wil Stefan dus feliciteren. Hij was extreem sterk vandaag.”

Het is voor Slovenië zo drie op drie geworden in de grote rondes, nadat eerder dit jaar zijn landgenoot Tadej Pogacar de Giro d’Italia en de Tour de France won.

“Je offert zoveel op, ook mijn familie en alle mensen om mij heen. We leven hiervoor en dus ben ik blij dat ik het weer heb kunnen doen voor de mensen. Nu voor de vijfde? Het is nooit genoeg, maar vier is ook al bizar. Daar ga ik eerst van genieten.”