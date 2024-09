Alweer een dopingbom: 22-jarig klimtalent geeft gebruik EPO-variant toe

En daar gaan we weer. De vorige dopingbom is nog niet helemaal onschadelijk gemaakt, of er is al opnieuw reuring over een dopingzaak. Deze keer vanuit Kazachstan.

De 22-jarige Kazak Ilkhan Dostiyev is betrapt op CERA, een EPO-variant. Hij heeft zelf ook toegegeven dat hij doping gebruikt heeft ondertussen. Zijn team Astana, waar hij in de opleidingsploeg zat afgelopen seizoen, reageert geschokt. Dostiyev testte positief bij een out-of-competition controle op 30 juli 2024. De renner zou intern daarna een bekentenis hebben afgelegd. Dat hebben ze nu bij het team ook naar buiten gebracht. De renner is geschorst en zijn contract tot een einde gekomen. Schok en teleurstelling "Dit nieuws kwam voor ons als een schok en teleurstelling. We vertrouwden op Ilkhan Dostiyev als een van de teamleiders en we hadden grote verwachtingen van hem, die nu volledig in duigen vallen", geeft Alexandr Shushemoin, hoofd sportdirecteur van het Astana Qazaqstan Development Team, aan op de website. © photonews "Nadat we de informatie hadden ontvangen, namen we onmiddellijk contact op met de renner en eisten een verklaring, die Dostiyev gaf, waarbij hij ook zijn volledige bereidheid uitdrukte om samen te werken met de UCI en de antidopingautoriteiten." "Ik kan met absolute zekerheid stellen dat het Astana Qazaqstan Development Team geen verband houdt met dit incident. Ons team hanteert een ‘zero-tolerance’-beleid, we werken voortdurend samen met de renners en doen ons best om ervoor te zorgen dat atleten niet alleen de gevolgen van het gebruik van doping begrijpen, maar ook de absurditeit van pogingen om de antidopingregels te overtreden."