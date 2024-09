Bondscoach Vanthourenhout stopt: héél wat ploegen willen hem inlijven

Een paar maanden geleden begonnen de geruchten al voor een eerste keer volop rond te gaan. Ondertussen is er meer duidelijkheid door het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach.

We vroegen het ons een maand geleden al af: zou het dubbel olympisch goud van Remco Evenepoel een van de laatste werken van bondscoach Sven Vanthourenhout zijn?

Diverse topteams maakten en maken hem het hof en dus lijkt er veel mogelijk. In november 2020 nam hij over van Rik Verbrugghe, nu komt hij stilaan aan het einde van zijn cyclus.

Veel interesse in Vanthourenhout

Er is veel interesse voor de kampioenenmaker. UAE Team Emirates was al het meest concreet. Het is geen geheim dat de ploeg uit de Emiraten over heel wat financiële middelen beschikt.

Het is ook niet enkel UAE dat interesse heeft in Vanthourenhout. Ook Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck zouden voor hem wel een plekje willen vrijmaken.

Keuze genoeg voor Vanthourenhout

Keuze genoeg dus. "Ik kan niet ontkennen dat ik gecharmeerd ben door bepaalde voorstellen van ploegen waar ik zelf niet aan dacht. Er waren enkele heel concrete bij. Vorig jaar kreeg ik ook al een aanbieding. Dan heb ik de bond correct ingelicht", gaf Vanthourenhout enkele maanden geleden al aan in Het Nieuwsblad.

Nu is het duidelijk dat hij niet langer bij de Belgische bond blijft acteren. En dus zal er een nieuwe ploeg voor hem op de proppen komen, zoveel is duidelijk. We houden u de komende dagen en weken zeker op de hoogte.