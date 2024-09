Outsider voor het WK? Tiesj Benoot trekt met een dubbel doel naar Canada

Er wordt dit weekend niet alleen in België gekoerst om de Europese titels, maar ook in Canada. Tiesj Benoot komt zowel in Québec als in Montreal in actie.

Net als vorig jaar trekt Tiesj Benoot naar Canada voor de GP Québec (13 september) en de GP Montréal (15 september). Geen EK voetbal dus voor hem, maar in Canada bereidt hij wel het WK in Zürich voor.

In Québec, waar de aankomst op een steile helling ligt, is een twaalfde plaats het beste resultaat voor Benoot. In Montreal is Benoot wel altijd goed voor een goed resultaat, in vier deelnames eindigde hij vier keer in de top vijftien.

Canada goede voorbereiding voor WK

"De wedstrijden in Canada zijn altijd bijzonder en doen me vanwege de plaatselijke rondes denken aan het WK. Bovendien staan hier veel renners aan de start die ook in Zürich van de partij zijn", zegt Benoot.

"De conditie is goed. Zowel in Plouay als in de Renewi Tour heb ik een acceptabel niveau gehaald, al heeft dat niet geleid tot een goede uitslag. Ik ben heel gemotiveerd om in Canada een mooi resultaat neer te zetten."

Visma-Lease a Bike trekt naast Benoot ook met Matteo Jorgensen, Wilco Kelderman en Per Strand Hagenes voor een goed resultaat naar Canada. Ook Milan Vader, Jan Tratnik en Bart Lemmen staan aan de start.