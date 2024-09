Belg van Alpecin-Deceuninck spreekt klare taal over ploegenbelang op EK

Alpecin-Deceuninck heeft enkele kanshebbers om het EK te winnen. Alleen rijden ze zondag niet in dezelfde ploeg, maar tegen elkaar.

Het ziet er naar uit dat het EK op een massasprint zal uitdraaien. Althans dat hopen ze vooral in het Belgische kamp. Met Jasper Philipsen is er een topfavoriet, al is hij niet de enige.

“Als het op een massasprint aankomt, mogen we dan ook enkel tevreden zijn met goud. Al moeten we toch ook rekening houden met andere scenario’s”, klinkt het bij Jonas Ryckaert op kw.be.

Zeker van zijn andere ploegmaat Mathieu van der Poel verwacht hij ook nog een en ander. “Als Mathieu aangaat en Jasper zit in een goede positie om mee te springen, zal hij dat wel doen. Jasper is op de hellingen van dit parcours immers in staat om Mathieu te volgen.”

Maar ook een massasprint op zich geeft nog geen garanties op goud. Jonathan Milan reed iedereen de voorbije weken op een hoopje, dus met hem moet er zeker rekening gehouden worden.

Voor Ryckaert is het EK enkel geslaagd als België goud pakt. Ook al het niet zijn ploegmaat Jasper Philipsen is, maar bijvoorbeeld ook Tim Merlier.

“Ik heb geen enkel probleem met hem. We hebben jaren samen in de ploeg gereden en hij blijft een kameraad. Wie er zondag wint, maakt me niet uit. Het ploegenbelang telt zondag niet. Iedereen denkt natuurlijk dat ik daar ben voor Jasper, maar als hij in een scenario komt waarbij hij niet meer kan sprinten, zal ik zonder twijfel voor Tim rijden.”