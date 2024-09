Philipsen houdt zich niet in over incident met Van Aert in Tour de France

In de Tour de France gingen Wout van Aert en Jasper Philipsen met elkaar in de clinch. Dat gebeurde in de zesde etappe van dit jaar.

Wout van Aert was tijdens de zesde etappe van de Tour de France niet te spreken over de sprint tegen Jasper Philipsen. Die deed de deur dicht, waardoor Wout van Aert vol op de rem moest gaan.

Uiteindelijk werd Philipsen gedeclasseerd, maar het conflict tussen de twee bleef aanslepen. Wout van Aert gaf eerder al aan dat de zaak nog niet uitgesproken was.

De twee gingen normaal samen het EK rijden, maar door de blessure die Van Aert in de Vuelta opliep is hij niet van de partij. Toch kreeg Philipsen vrijdagavond op de persconferentie de vraag hoe het nu zit tussen hem en Van Aert.

“Voor mij is dat ergens al geklasseerd. Ik heb geen zin om erop te blijven doorgaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Het wordt groter gemaakt dan het is omdat het natuurlijk clicks genereert.”

“Er was in de Tour een meningsverschil, of laat ons zeggen: een perceptieverschil. Dat is niet het einde van de wereld. Van mijn kant is daar niks van blijven hangen.”