📷 Vader Sven Nys steekt stevig de draak met zijn zoon Thibau

Thibau Nys pakte plots uit met een opvallend en nieuw kapsel. Vader Sven Nys liet de kans niet onbenut om de draak te steken met zijn zoon.

De eerste crossen van het seizoen zijn al gereden, maar op de echte toppers is het nog een tijdje wachten. Zij trainen nog een maand om dan op 12 oktober in Beringen het nieuwe seizoen echt op gang te trappen.

Thibau Nys zal dat wellicht doen met een nieuw kapsel. Op zijn sociale media pakte de jonge Nys uit met een wit en kort kapsel, waardoor hij plots lijkt op 'Slim Shady', het alter ego van de Amerikaanse rapper Eminem.

Vader Sven Nys liet de kans niet liggen om de draak te steken met het nieuwe kapsel van zijn zoon. Hij poseerde op zijn sociale media met een zwarte pruik. Hij denkt duidelijk het zijne van het kapsel van zijn zoon.

Sven Nys over veldritseizoen van Thibau Nys

Onlangs gaf vader Nys al een tipje van de sluier over het veldritseizoen van zijn zoon. "We hebben dit jaar een uitgebreider wegseizoen voor hem gecreëerd dan in 2023. Het doel was om ritten te winnen in elke rittenkoers en daar is hij in geslaagd."

"Hij gaat ze niet allemaal rijden, want dan rijd je 35 crossen. Na al zijn wegkoersen, en wat er nog aankomt in 2025, mikken we op 22 à 24 crossen. Maar dan rijdt hij nog bijna elk weekend."