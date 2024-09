📷 Thibau Nys pakt plots uit met een opvallende nieuwe look

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys is bezig aan de voorbereiding van het nieuwe veldritseizoen. Ondertussen pakt hij uit met een opvallend nieuw kapsel.

Geen EK of WK op de weg voor Thibau Nys, hij zette op 25 augustus al een punt achter zijn wegseizoen na de Bretagne Classic. Met negen overwinningen was het seizoen van Nys wel bijzonder geslaagd.

Nys wondit jaar minstens één rit in elke rittenkoers waar hij aan de start stond. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen. In Hongarije won Nys ook nog eens het eindklassement.

Ondertussen is Nys aan zijn voorbereiding van het nieuwe veldritseizoen gewonnen. Op 12 oktober komt hij in Beringen voor het eerst aan de start, waar Nys vorig jaar zijn eerste overwinning bij de profs pakte.

Nieuw kapsel Thibau Nys

Nys pakte nu uit met een nieuw kapsel. Hij heeft zijn bruine en langere haar ingeruild voor een opvallend wit en kort kapsel. Nys onthulde zijn nieuwe kapsel in een korte video op zijn sociale media.

Enkele dagen geleden onthulde Nys nog dat hij antibiotica moest nemen, waarvoor was niet duidelijk. Hij heeft ondertussen wel trainingen kunnen hervatten, een maand voor de start van zijn winter.