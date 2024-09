IOC bezorgt de Tour de France een stevige kater met de Olympische Spelen in 2028

De Olympische Spelen van Parijs volgden dit jaar meteen na de Tour de France. In 2028 in Los Angeles lijkt er een conflict te zijn met de Tour.

Door de Olympische Spelen schuift de hele wielerkalender wat op. Dit jaar begon de Tour daardoor al op 29 juni om op 21 juli te eindigen in Nice. Zes dagen later stond de olympische tijdrit al op het programma, nog eens een week later de wegrit.

Remco Evenepoel bewees dat die combinatie perfect haalbaar was door derde te worden in de Tour en twee keer goud te pakken op de Spelen in Parijs. Over vier jaar in Los Angeles krijgt hij nog eens een kans.

Olympische Spelen in conflict met de Tour?

Al lijkt hij dan voorlopig wel te moeten kiezen tussen de Tour en de Spelen. Het IOC maakte namelijk bekend dat de Spelen in 2028 zullen worden georganiseerd van vrijdag 14 juli tot en met zondag 30 juli.

En dat ligt natuurlijk midden in de periode wanneer de Tour wordt gereden. Ofwel zal de Tour in 2028 bijzonder vroeg worden gereden of pas beginnen na de Spelen in Parijs. In 2020 werd de Tour door corona gereden van 29 augustus tot 20 september.

Renners die de Tour en de Spelen in 2028 willen combineren zullen ook nog de verplaatsing moeten maken naar Los Angeles. Het tijdsverschil met Parijs is maar liefst negen uur, wat het nog wat moeilijker maakt.