Kersvers Europees kampioen Tim Merlier moet Patrick Lefevere teleurstellen

Kersvers Europees kampioen Tim Merlier kroonde zich zondag tot Europees kampioen op de weg. Het zal echter nog een paar dagen duren voor hij debuteert in zijn nieuwe trui.

Patrick Lefevere wilde Tim Merlier dinsdag graag aan de start zien van de Textielprijs Vichte, een kermiskoers in West-Vlaanderen. In het verleden bracht Lefevere onder meer Mark Cavendish en Sam Bennett aan de start.

Merlier antwoordde gevat toen Lefevere het hem zondagavond vroeg. "Patrick, dat gaat niet gaan, want mijn trui gaat niet klaar zijn. Maar hij ging er persoonlijk achteraan, dus ik ben benieuwd", zei Merlier bij WielerFlits.

Een dag later is duidelijk geworden dat Merlier niet aan de start zal komen van de Textielprijs in Vichte, hij haakt af door privéredenen. En dus zal het nog enkele dagen wachten zijn op de eerste koers van Merlier in de Europese trui.

Programma Tim Merlier

Erg lang wachten zal het echter niet zijn, want vrijdag staat Koolskamp Koerse (20/09) al op het programma van Merlier. Zondag komt hij ook nog in actie in de Gooikse Pijl (22/09). Ook Binche-Chimay-Binche (01/10) staat op zijn programma.

Daar kan Merlier zijn aantal zeges in 2024 nog wat aandikken, de teller staat nu op 14 overwinningen. Nooit won Merlier meer in één seizoen, vorig jaar sloot hij zijn seizoen af met elf overwinningen.