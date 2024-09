Mag Europees kampioen Tim Merlier naar de Tour de France? Ploegleider antwoordt kort

Tim Merlier toonde op het EK wielrennen nog maar eens dat hij een van de beste sprinters ter wereld is. Levert hem dat ook een plekje op in de Tour-ploeg van volgend jaar?

Voor Tim Merlier is 2024 een van de beste jaren van zijn carrière. Met zijn Europese titel zit Merlier al aan 14 zeges dit jaar, enkel Tadej Pogacar doet beter met maar liefst 22 overwinningen. Al is de Sloveen natuurlijk buiten categorie.

Maar Merlier is wel duidelijk een van de beste sprinters van 2024. Milan (11), Philipsen (9), Kooij (8), Kristoff (6), De Lie (6) en Girmay (5) moeten het met heel wat minder overwinningen stellen dit jaar.

Merlier naar de Tour?

In de Giro toonde Merlier ook voor het eerst dat hij over de volledige lengte van een grote ronde kan winnen. Twee van zijn drie overwinningen pakte Merlier in de laatste week, dat deed hij nog niet eerder.

Door de ambities met Remco Evenepoel was er dit jaar geen plaats in de Tour-ploeg voor Merlier. Zorgt zijn topseizoen er nu voor dat Merlier volgend jaar wel een plekje kan rekenen in de Tour-ploeg?

"Dat gaan we pas volgend jaar moeten zien", wimpelt ploegleider Tom Steels de vraag af in De Ochtend op Radio 1. "We gaan nu eerst genieten van deze trui." Merlier zelf was er wel van overtuigd dat hij samen met Evenepoel de Tour kan rijden.