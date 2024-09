Patrick Lefevere wil er niet van weten: "Ik houd niet van die vraag"

Met Tim Merlier heeft Patrick Lefevere opnieuw een Europese kampioen in zijn ploeg. Lefevere apprecieert Merlier en hoe hij in het leven staat.

In 2023 stapte Tim Merlier over van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step. Sindsdien is Merlier goed voor meer dan tien overwinningen per seizoen. Vorig jaar won hij elf keer, dit jaar al veertien keer.

Eind oktober wordt Merlier wel al 32 jaar. Hij stapte pas in 2019 definitief over naar het wegwielrennen en zet dus nog elk jaar stappen. Is Merlier niet te laat overgestapt van het veldrijden naar de weg?

"Ik houd niet van die vraag", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. "Uiteindelijk zijn het vijgen na Pasen." En volgens Lefevere denkt Merlier er ook niet op die manier over en spreekt hij er ook niet over.

Lefevere apprecieert Merlier enorm

Lefevere ziet de 'verloren jaren' van Merlier dan ook eerder als vormende jaren. Tijdens die periode heeft Merlier geleerd wat het is om geen succes te hebben. En daarom blijft Merlier zo gewoon, ook nu hij veel wint.

En dat apprecieert Lefevere. Merlier blaast nooit hoog van de toren, is heel down to earth. "Daarin is hij echt één van de laatste der Mohikanen. Geef mij gerust vijftien Merliers in de ploeg", stelt Lefevere nog.