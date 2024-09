Mathieu van der Poel krijgt verschillende kansen maar verspilt het best geen tijd in zoektocht naar nodige opsteker

Het is een weinig gebruikte stelling, maar Mathieu van der Poel kan wel een opsteker gebruiken. Het is al lang geleden dat hij een hoofdrol speelde in een koers, laat staan dat hij kon winnen.

Dat hoeft niet gedramatiseerd te worden, want het is ook eigen aan de manier waarop Van der Poel zijn seizoen indeelt. Het is wel een feit dat hij in de Tour de France opnieuw niet kon schitteren, uitgezonderd zijn werk in de sprint voor Philipsen. Daarna kon VDP Van Aert niet lossen op de Spelen, miste hij de enige rit op zijn maat in de Renewi Tour door een knieblessure en was het EK niet zwaar genoeg voor hem.

De laatste dichte ereplaats van Van der Poel dateert zo al van Luik-Bastenaken-Luik: hij werd derde in La Doyenne. Van der Poel won niet meer na Parijs-Roubaix. Het zou een mentale opsteker zijn moest hij daar in de Ronde van Luxemburg verandering in kunnen brengen. Een zege in de voorbereiding op een groot doel is misschien wel belangrijker dan anders, met een WK in het vooruitzicht dat al dan niet te zwaar is.

Van der Poel kan de puncher in hem laten zien

Hij krijgt in Luxemburg ook verschillende kansen om dat voor elkaar te krijgen, want de punchers worden daar op hun weken bediend. Het is wel best dat Mathieu van der Poel geen tijd verspilt. Het meest ideale scenario is om vroeg te scoren. Dat is altijd het geval in rittenkoersen, maar alle belangen indachtig geldt dat nu nog meer.

De profielen van de eerste twee ritten zijn op zijn lijf geschreven. Op de openingsdag staan er vier hellingen op het programma. De Côte de Stafelter is de enige heuvel in de finale, hier zouden we een aanval van Van der Poel mogen verwachten. Donderdag bevat een lokaal rondje in Schifflange drie keer een oplopende kilometer. Een kans om Van der Poel om de snelste sprinters van zich af te schudden.

Van der Poel en de klassementsmannen

Ook in etappes 3 en 5 gaat het constant op en neer. Nu Van der Poel gewicht is verloren, kan hij hier in een goede dag ook een rol van betekenis zullen spelen. De klassementsmannen zullen zich in deze ritten ook wel mengen, wat betekent dat er heel wat concurrenten bij zullen komen. De vierde rit is dan weer een tijdrit. Vroeg scoren is in Luxemburg aan de orde voor VDP.