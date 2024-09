Tim Wellens en Quinten Hermans de beste Belgen maar Red Bull juicht in Wallonië, Ghekiere toont zich bij dames

Het zijn in Wallonië niet de verwachte winnaars geworden. Tim Wellens en Quinten Hermans zetten wel hun beste beentje voor in de GP de Wallonie. Het was niet voldoende voor de overwinning.

Het was zoals steeds in deze wedstrijd uitkijken naar de aankomst op de Citadel van Namen. Niet iedereen legde er zich bij voorbaat bij neer dat de favorieten het daar onder elkaar mochten uitmaken. Zimmermann en Würtz Schmidt waren de aanvallers die in de finale nog overbleven in de kop van de koers. Zij hadden op een achttal kilometer van de aankomst nog een mooie bonus van 40 seconden.

Achter hen waren ze wel volop aan het jagen. De slaagkansen van het duo lagen dus eerder laag, vooral omdat ze met hun tweeën moesten opboksen met een heel peloton. Zimmermann ervaarde de druk van het peloton en zette op twee kilometer van de aankomst de versnelling in op een oplopend stuk. Zo geraakte de Duitser van Intermarché-Wanty alvast alleen voorop.

Intermarché houdt Girmay achter de hand

Onder impuls van Berckmoes werd Würtz Schmidt ingerekend. Er moest dan nog een kloof van 15 seconden op Zimmermann worden dichtgereden in de laatste kilometer. Zijn moedige poging strandde, maar Intermarché-Wanty had dan nog wel Girmay achter de hand. Bij Lotto Dstny trokken ze dan weer de kaart van Arnaud De Lie.

Geen van beiden waren aan het feest, want het was in Namen vooral een duel tussen Aranburu en Adria. Het was Adria, de Spanjaard die uitkomt voor Red Bull-BORA-hansgrohe, die zijn landgenoot nog kon passeren en kon juichen. Champoussin werd derde, Girmay vierde. De Lie kwam niet in het stuk voor. Wellens en Hermans waren de beste Belgen op de zesde en zevende plaats.

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) top 5 bij dames

Eerder op de dag reden de vrouwen reeds hun wedstrijd. Een groep van een vijftiental rensters kon sprinten voor de zege. De Nederlandse Karlijn Swinkels mocht de vuist ballen, want zij klopte Longo Borghini. Met Koster haalde nog een tweede Nederlandse het podium. Justine Ghekiere kwam als een verdienstelijke vijfde over de meet. Margot Vanpachtebeke, een andere landgenote, eindigde zesde.