Domper richting WK? Mathieu van der Poel grijpt naast verwachte eindoverwinning, deze kornuit gaat ermee aan de haal

In de Ronde van Luxemburg stond op zondag de vijfde en laatste etappe op het programma. In een alweer zeer heuvelachtige etappe was het de vraag wie de dagzege zou pakken, maar ook wie er met de eindzege vandoor zou gaan.

Mathieu van der Poel had zich in deze Ronde van Luxemburg al heel sterk getoond en wilde met oog op het WK op de weg in Zürich nog wat extra vertrouwen gaan tanken. Als het even kon met een eindzege.

Van der Poel verspeelt leiderstrui in slotrit

Zover zou het uiteindelijk niet gaan komen. Mathieu van der Poel begon nochtans als leider aan de slotetappe, maar met kleine voorsprong op kleppers als Ayuso, Hirschi, Vansevenant en Tiberi.

Het was uiteindelijk die laatste die meesloop in de laatste ronde het verschil zou gaan maken. Eerder had van der Poel het zelf eens solo geprobeerd en bij een elitegroepje van zeventien waren quasi alle toppers present.

Het wordt alles voor Tiberi, dagzege Gaudu

Antonio Tiberi bleek uiteindelijk de slimste van het lot. Hij ging mee met een groepje en knalde daarna iedereen uit het wiel, op zoek naar de vroege vluchters. Daar reed hij vervolgens even een aantal kilometers bij op weg naar de streep.

Ze bouwden een grotere voorsprong op en zo kon van der Poel niet meer inhalen. De dagzege ging uiteindelijk naar David Gaudu, voor Quinn Simmons en Jordan Jegat. Tiberi had aan de vierde plaats voldoende om in de stand over van der Poel te wippen, die zesde werd in de daguitslag en tweede in het eindklassement.