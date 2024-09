José De Cauwer blij met parcours van de tijdrit op WK: "Want dat vind ik erover"

Vandaag wordt op het WK in Duitsland de tijdrit gereden. Remco Evenepoel zou maar wat graag zijn titel verlengden.

De eerste twintig kilometer van de tijdrit zijn zo goed als vlak, met prachtig asfalt, zo stelde commentator José De Cauwer ter plaatse vast. Een voordeel voor Remco Evenepoel.

“Alles wat positief is, is goed voor de beste. Alles wat negatief is, komt ook goed uit voor de betere. Er zijn hoogtemeters, meer dan voldoende om de echt goede tijdrijder naar boven te laten komen”, klinkt het bij Sporza.

Het middenrif van de tijdrit gaat in trapjes licht bergop. “Dit zijn heel mooie klimmen”, vindt José De Cauwer. “Ze kunnen thuishoren in een tijdrit. “Hellingen met percentages van 8 of 9% horen eigenlijk niet thuis in een tijdrit. Tijdritten waarbij renners van fiets wisselen, dat vind ik erover.”

Een opvallende vaststelling zijn de insecten, meer bepaald vliegende mieren. “Het krioelt ervan, maar ze gaan Remco niet kunnen volgen”, lacht De Cauwer nog.

Het laatste stuk richting de finish gaat zonder veel bochten.”Men noemt hem de aerokogel, dan is dit toch wel een strook voor de aerodynamica. Het zijn allemaal tijdritstukken voor hem. Gaat hij daarom winnen? Dat is een andere vraag.”